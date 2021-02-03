В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в учреждениях образования

В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 февраля 2021 года №61, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Денежные нормы расходов на питание в день на одного обучающегося в яслях, яслях-садах, детсадах, дошкольных центрах развития ребенка увеличены до Br2,75- 4,3 (ранее Br2,5-3,91) в зависимости от возраста ребенка и длительности пребывания в дошкольном учреждении.

Расходы на питание в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12-24 часа увеличатся до Br4,13 (1-2 года) и Br4,97 (3-6 лет). До этого они составляли Br3,72 и Br4,69 соответственно.

На питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях нормы увеличатся с Br2,67 до Br2,86.

Вырастут также денежные нормы расходов на питание участников образовательных мероприятий.