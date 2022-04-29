В Беларуси увеличили лимит на беспошлинные посылки до тысячи евро, но лишь на время

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 1 тыс. евро. Действует он для продукции, доставляемой перевозчиком или прибывающей в почтовое отправление. Теперь все граждане стран ЕАЭС смогут заказать в зарубежных интернет-магазинах в пять раз больше беспошлинных товаров. Нормы действуют в Беларуси, России, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

— На территории всех стран — членов Евразийского экономического союза беспошлинный ввоз товаров для личного пользования регламентируется Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107, — поясняет заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП «Белпочта» Елена Дроздович. — Согласно документу норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования (за исключением неделимых товаров), пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию союза, установлена до 1 октября 2022 года в размере суммы, эквивалентной 1000 евро, или веса, не превышающего 31 кг. Хочу отметить, что лимит увеличен временно — до 1 октября 2022 года. А после этой даты лимит беспошлинного ввоза будет установлен 200 евро, и в случае если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг.

Статистика свидетельствует, что белорусы активно пользуются услугами международных пересылок. Больше всего их идет к нам из Китая, России, США, Германии, Великобритании и Израиля. Белорусские чаще адресованы в Россию, США, Украину, Германию, Польшу, Великобританию.

За прошлый год из нашей страны отправлено около 250 т письменной корреспонденции, посылок более 70 тыс. штук, а на долю международной ускоренной почты EMS приходится более 150 тыс. штук! К нам же поступило более 2000 т письменной корреспонденции, посылок — свыше 130 тыс. штук и около 70 тыс. штук отправлений международной ускоренной почты EMS.

— С учетом ограничений, введенных в отношении авиакомпании «Белавиа» и российской авиакомпании «Аэрофлот-Российские авиалинии», а также сложившейся обстановки в Украине мы отмечаем некоторые сложности в организации обмена

почтовыми отправлениями с рядом стран, — отмечает Елена Дроздович. — Вместе с тем не прекращаем их прием и предпринимаем меры по пересмотру планов направлений доставки международных отправлений, поиску альтернативных логистических решений. В случае приостановления приема международных почтовых отправлений информация размещается на официальном сайте РУП «Белпочта».

С 14 апреля 2016 года до 31 декабря 2018 года нормы беспошлинного ввоза товаров в МПО составляли 22 евро и весом до 10 кг, поступающих в течение месяца в адрес одного физического лица. С 1 января 2019 года и до изменений в апреле 2022-го нормы беспошлинного ввоза товаров в МПО составляли 22 евро и весом до 10 кг на одно почтовое отправление без учета месячной нормы.

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