В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка – 19 мальчиков и 35 девочек, сообщили в Министерстве здравоохранения.

“Первый маленький белорус нового года появился в Калинковичах (Гомельская область). Теперь в документах мальчика будет стоять дата 01.01.2022 и время 0.02. Малыш – первый ребенок в семье. Его вес 3 кг 715 г. Всего в области за ночь родились 12 детей – пять мальчиков и семь девочек”, – рассказали в ведомстве.

Чуть отстала от первого новогоднего ребенка малышка из Гродно. Она появилась на свет в 0.05. Всего в области в новогоднюю ночь родились пять малышей – все девочки.

В Брестской области родились 11 детей – шесть мальчиков и пять девочек. Первый новогодний малыш здесь родился в 0.08.

В Могилевской области первое рождение малыша зарегистрировали в 0.10. Маленький богатырь весом в 4 кг 20 г родился в Бобруйске. Всего в области за ночь появились два мальчика и одна девочка.

В Минске родились 11 детей, из них один мальчик и 10 девочек. Первые роды прошли в столичном роддоме №1 в 0.28. На свет появилась минчанка весом 3 кг 400 г.

В Минской области – семь малышей. Из них три мальчика и четыре девочки. Первый малыш области появился в Солигорске в 1.20.

В Витебской области первый малыш нового года появился в 6.20. Всего за новогоднюю ночь здесь родились пять малышей – два мальчика и три девочки.