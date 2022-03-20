В Беларуси в январе-феврале увеличилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Беларуси в январе — феврале 2022 года зарегистрировано 279 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости на 30% превысил уровень аналогичного периода 2021 года и составил 2,98 случая на 100 тыс. населения (в 2021-м году — 2,06 случая на 100 тыс. населения). Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

Больше всего случаев ВИЧ-инфекции за два месяца выявлено в Минске — 94 и Гомельской области — 66. В Минской области зарегистрировано 47 случаев, Брестской — 15, Витебской — 14, Гродненской — 12 и Могилевской — 31.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, — люди старше 30 лет. На этот возраст приходится 88,2% из числа зарегистрированных в январе — феврале 2022 года случаев ВИЧ.

По кумулятивным данным (с 1987 года) основным путем заражения является половой (81,7%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 16,1%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,7%), доля женщин составляет 39,3%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь — февраль 2022 года, составил 36,2%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных за январь — февраль этого года, 46,6% — лица рабочих специальностей и служащие, 36,6% — лица без определенной деятельности.