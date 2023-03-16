В Беларуси внесены изменения в Закон «О внешней трудовой миграции»

С 1 июля 2023 года вступает в силу Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» № 233-З от 30 декабря 2022 г. (далее – Закон). В Закон внесены изменения. О них рассказывает первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Виталий Наумчик:

Уточнены некоторые термины, применяемые для целей этого Закона. Введены новые термины и их определения («третья сторона», «трудовая деятельность», «члены семьи»). Дополнен перечень трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь, на которых не распространяется действие главы 4 Закона.

Наниматели Республики Беларусь, привлекающие для осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь трудящихся-иммигрантов, на которых не распространяется действие главы 4 Закона, письменно уведомляют подразделения по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов (далее — подразделения по гражданству и миграции) по месту своего нахождения (месту жительства), если иное не предусмотрено законодательными актами, о:

заключении (продлении срока действия) трудового договора с иностранцем — в течение трех рабочих дней с даты его заключения (продления срока действия);

прекращении трудового договора с иностранцем — в течение трех рабочих дней с даты его прекращения.

Закон дополнен полномочиями Министерства труда и социальной защиты (статья 9).

Расширен круг обязанностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь.

Уточнены требования к заключаемым трудовым договорам.

Закон дополнен требованиями к гражданско-правовому договору, заключаемому между трудящимся-эмигрантом и иностранным нанимателем (статья 20).

Гражданско-правовой договор заключается в письменной форме на русском и (или) белорусском языках, а при необходимости — на ином языке (языках) по соглашению между трудящимся-эмигрантом и иностранным нанимателем. Соблюдение указанных в настоящей статье требований к гражданско-правовому договору является обязательным вне зависимости от подлежащего применению к гражданско-правовому договору иностранного законодательства.

Урегулированы вопросы трудоустройства за пределами Республики Беларусь несовершеннолетних трудящихся-эмигрантов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию.

Трудящийся-иммигрант может осуществлять трудовую деятельность у нескольких нанимателей Республики Беларусь при наличии у каждого из них соответствующего специального разрешения. Выполнение трудящимся-иммигрантом в свободное от основной работы время иной оплачиваемой работы у того же или другого нанимателя Республики Беларусь либо по профессии рабочего (должности служащего), отличной от указанной в трудовом договоре и специальном разрешении, требует получения отдельного специального разрешения.

Срок действия специального разрешения может быть продлен однократно по заявлению нанимателя Республики Беларусь. После окончания срока действия специального разрешения наниматель Республики Беларусь имеет право обратиться за получением нового специального разрешения. В продлении срока действия специального разрешения может быть отказано по основаниям, предусмотренным этим Законом, а также в случае неуплаты нанимателем Республики Беларусь обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в период осуществления трудящимся-иммигрантом трудовой деятельности.

В случае установления судом факта нарушения нанимателем Республики Беларусь законодательства о труде и удовлетворения исковых требований о восстановлении на работе трудящегося-иммигранта действие ранее выданного специального разрешения восстанавливается на срок, исчисляемый с даты увольнения трудящегося-иммигранта до окончания срока действия специального разрешения.

Расширен перечень случаев, когда специальное разрешение может быть аннулировано. Среди вновь введенных следующие случаи:

выявление факта неосуществления трудящимся-иммигрантом трудовой деятельности в течение шести месяцев, в том числе по заявленному месту работы;

незаключение трудового договора в течение шести месяцев после получения специального разрешения;

неуплата нанимателем Республики Беларусь обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в период осуществления трудящимся-иммигрантом трудовой деятельности в случаях, когда уплата таких взносов является обязательной;

получения трудящимся-иммигрантом вида на жительство Республики Беларусь;

утрата, хищение бланка специального разрешения;

истечение срока действия специального разрешения;

включение профессии рабочего (должности служащего), на которую был привлечен трудящийся-иммигрант, трудовой договор с которым не прекращен, в перечень, указанный в абзаце четвертом

статьи 9 этого Закона.

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