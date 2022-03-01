В Беларуси все виды трудовых пенсий повышаются на 7%

С 1 марта в соответствии с Указом Президента Беларуси от 31 января 2022 года №24 “О повышении пенсий” повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) на 7%. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В результате повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в марте составит Br580 (включая надбавки и доплаты) и увеличится на 13,2% по отношению к марту 2021 года.

Пенсии по возрасту с 1 марта по отношению к февралю увеличатся в среднем на Br34, темп роста – 106,3%.

“Увеличение размера пенсии у каждого пенсионера будет свое в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии”, – обратили внимание в ведомстве.

На повышение пенсий будет направлено Br75,7 млн в месяц, Br757 млн – до конца года. В целом на выплату пенсий в этом году запланировано около Br16,1 млрд