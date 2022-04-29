В Беларуси за сутки ликвидирован 41 пожар травы и кустарников

В Беларуси за сутки ликвидирован 41 пожар травы и кустарников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

«По оперативным данным с 6.00 28 апреля до 6.00 29-го, ликвидированы 1 лесной пожар на площади 0,2 га и 41 пожар травы и кустарников на общей площади 6,33 га», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, произошло 20 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Уничтожены 2 и повреждены 13 строений, 3 единицы техники.