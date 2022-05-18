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В Беларуси за сутки возбуждено 9 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств

18.05.2022
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«Современные технологии, безусловно, сделали нашу жизнь намного проще и интереснее, они настолько прочно вошли в быт большинства современных людей, что порой даже непонятно, как без всего этого обходились пару десятков лет назад. Но есть и отрицательная сторона этого явления. Информационные технологии создают условия для появления новых идей мошенников. Одно из самых массовых видов преступных действий — телефонное мошенничество, — рассказали в Следственном комитете. — Схемы высокотехнологичных преступлений варьируются от самых примитивных до сложных и многоэтапных, а суммы, которые ежедневно теряют люди, исчисляются тысячами рублей».
С марта текущего года в Беларуси участились случаи телефонных мошенничеств. Схема обмана банально проста. Мошенники звонят, как правило, пожилым людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, чем располагают к себе. Далее сообщают, что их близкий родственник стал виновником ДТП и для решения вопроса необходима крупная сумма денег. Конечно же, после того, как пенсионеры ошарашены плохой новостью, аферисты продолжают морально давить на них и предлагать прямо сейчас решить вопрос. Беспокойство за близких людей, волнение, неожиданность — на это рассчитывают преступники.

«Телефонными звонками о помощи чаще всего удается обмануть самую доверчивую часть населения — людей пожилого возраста, — отметили в ведомстве. — Казалось бы, ничто не мешает перезвонить родственнику и уточнить. Но при дефиците времени человек перестает мыслить критически и готов сделать все, лишь бы быстрее помочь попавшему в беду близкому человеку. Внезапным звонком человека застают врасплох, не оставляют ему ни малейшего шанса реально оценить обстановку и подумать».

Только за истекшие сутки в Беларуси возбуждено 9 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств, а сумма причиненного ущерба составила более 170 тысяч рублей.

Следственный комитет в очередной раз напоминает! Если вы столкнулись с подобной ситуацией, соблюдайте простые правила:

  • прекратите разговор;
  • позвоните своему близкому человеку;
  • никогда и никому не отправляйте и не передавайте деньги;
  • позвоните в органы внутренних дел, больницу и проверьте полученную по телефону информацию.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел милиции.

 
Не забывайте, что пожилые люди привыкли доверять окружающим. И чтобы обезопасить своих близких, расскажите им об этом виде обмана. Объясните, своим пожилым родственникам, что сотрудники правоохранительных органов не будут звонить и требовать деньги для решения вопроса. Научите пенсионеров правильно вести себя при схожих обстоятельствах. И тем самым вы сможете уберечь своих близких от рук мошенников.
 
Источник: belta.by
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