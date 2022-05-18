В Беларуси за сутки возбуждено 9 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств

«Современные технологии, безусловно, сделали нашу жизнь намного проще и интереснее, они настолько прочно вошли в быт большинства современных людей, что порой даже непонятно, как без всего этого обходились пару десятков лет назад. Но есть и отрицательная сторона этого явления. Информационные технологии создают условия для появления новых идей мошенников. Одно из самых массовых видов преступных действий — телефонное мошенничество, — рассказали в Следственном комитете. — Схемы высокотехнологичных преступлений варьируются от самых примитивных до сложных и многоэтапных, а суммы, которые ежедневно теряют люди, исчисляются тысячами рублей».

С марта текущего года в Беларуси участились случаи телефонных мошенничеств. Схема обмана банально проста. Мошенники звонят, как правило, пожилым людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, чем располагают к себе. Далее сообщают, что их близкий родственник стал виновником ДТП и для решения вопроса необходима крупная сумма денег. Конечно же, после того, как пенсионеры ошарашены плохой новостью, аферисты продолжают морально давить на них и предлагать прямо сейчас решить вопрос. Беспокойство за близких людей, волнение, неожиданность — на это рассчитывают преступники.

«Телефонными звонками о помощи чаще всего удается обмануть самую доверчивую часть населения — людей пожилого возраста, — отметили в ведомстве. — Казалось бы, ничто не мешает перезвонить родственнику и уточнить. Но при дефиците времени человек перестает мыслить критически и готов сделать все, лишь бы быстрее помочь попавшему в беду близкому человеку. Внезапным звонком человека застают врасплох, не оставляют ему ни малейшего шанса реально оценить обстановку и подумать».

Только за истекшие сутки в Беларуси возбуждено 9 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств, а сумма причиненного ущерба составила более 170 тысяч рублей.

Следственный комитет в очередной раз напоминает! Если вы столкнулись с подобной ситуацией, соблюдайте простые правила: