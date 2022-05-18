В Беларуси за сутки возбуждено 9 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств
«Телефонными звонками о помощи чаще всего удается обмануть самую доверчивую часть населения — людей пожилого возраста, — отметили в ведомстве. — Казалось бы, ничто не мешает перезвонить родственнику и уточнить. Но при дефиците времени человек перестает мыслить критически и готов сделать все, лишь бы быстрее помочь попавшему в беду близкому человеку. Внезапным звонком человека застают врасплох, не оставляют ему ни малейшего шанса реально оценить обстановку и подумать».
Только за истекшие сутки в Беларуси возбуждено 9 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств, а сумма причиненного ущерба составила более 170 тысяч рублей.
Следственный комитет в очередной раз напоминает! Если вы столкнулись с подобной ситуацией, соблюдайте простые правила:
- прекратите разговор;
- позвоните своему близкому человеку;
- никогда и никому не отправляйте и не передавайте деньги;
- позвоните в органы внутренних дел, больницу и проверьте полученную по телефону информацию.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел милиции.