ОбществоПроисшествия

В Беларуси за выходные в ДТП погибли четыре человека

24.10.2022
27

В Беларуси за три дня в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, за прошедшие пятницу и выходные в Беларуси произошло 29 ДТП, в которых четыре человека погибли и 27 получили травмы. По-прежнему самыми уязвимыми участниками дорожного движения остаются велосипедисты и пешеходы. Среди получивших смертельные травмы были трое пешеходов из Борисова, Солигорска и Слуцкого района, а также велосипедистка из Жабинковского района. Все погибшие были в возрасте от 57 до 63 лет. Пешеходы стали жертвами наездов в темное время суток.

В МВД добавили, что для минимизации сезонных негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения до 28 октября ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Акция призвана в очередной раз обратить внимание пешеходов и велосипедистов на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге. В частности, речь идет об обязательном использовании световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Белтелеком» предупреждает о работах в сети эфирного ТВ и радио. Затронет и Лунинецкий район

«Белтелеком» предупреждает о работах в сети эфирного ТВ и радио. Затронет и Лунинецкий район

24.10.2022
Photo of Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение

Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение

24.10.2022
Photo of Молодежь Барановичского отделения БелЖД зажигает! И Лунинец с вами!

Молодежь Барановичского отделения БелЖД зажигает! И Лунинец с вами!

23.10.2022
Photo of Внимание! Изменение в движении поездов по станции Лунинец 24 и 25 октября

Внимание! Изменение в движении поездов по станции Лунинец 24 и 25 октября

23.10.2022
Photo of Кто кроме мамы может пойти в декретный отпуск и как он будет оплачен. Комментарий специалиста

Кто кроме мамы может пойти в декретный отпуск и как он будет оплачен. Комментарий специалиста

23.10.2022
Photo of Двое грибников потерялись за сутки в Брестской области

Двое грибников потерялись за сутки в Брестской области

23.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть