В Беларуси за выходные в ДТП погибли четыре человека

В Беларуси за три дня в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, за прошедшие пятницу и выходные в Беларуси произошло 29 ДТП, в которых четыре человека погибли и 27 получили травмы. По-прежнему самыми уязвимыми участниками дорожного движения остаются велосипедисты и пешеходы. Среди получивших смертельные травмы были трое пешеходов из Борисова, Солигорска и Слуцкого района, а также велосипедистка из Жабинковского района. Все погибшие были в возрасте от 57 до 63 лет. Пешеходы стали жертвами наездов в темное время суток.

В МВД добавили, что для минимизации сезонных негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения до 28 октября ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Акция призвана в очередной раз обратить внимание пешеходов и велосипедистов на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге. В частности, речь идет об обязательном использовании световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости

belta.by

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