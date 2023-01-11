ОбществоПрисяга

В Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

11.01.2023
29

В Беларуси завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 год.

В пресс-службе военного ведомства отметили, что граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства. Более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. Оставшиеся 5% либо болели, либо находились за границей.

Мероприятия проводились по поручению главы государства. Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами выполнили поставленную задачу. Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки.

БЕЛТА

Показать больше
Photo of Александр Ковко

Александр Ковко

Похожие статьи

Photo of Душевная встреча в больнице сестринского ухода (Лунинецкий район)

Душевная встреча в больнице сестринского ухода (Лунинецкий район)

11.01.2023
Photo of Активистки союза женщин принимают участие в акции «От всей души» (Лунинецкий район)

Активистки союза женщин принимают участие в акции «От всей души» (Лунинецкий район)

11.01.2023
Photo of Прокуратура – на защите имущественных прав и интересов

Прокуратура – на защите имущественных прав и интересов

11.01.2023
Photo of Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии «За духовное возрождение»

Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии «За духовное возрождение»

10.01.2023
Photo of Проект «Поезд Памяти» в 2023 году стартует с изменениями

Проект «Поезд Памяти» в 2023 году стартует с изменениями

10.01.2023
Photo of Диспансеризация: все анализы за один день и законный выходной

Диспансеризация: все анализы за один день и законный выходной

10.01.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть