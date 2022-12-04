Общество

В Беловежской пуще можно пообщаться с Дедом Морозом

04.12.2022
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В Беловежской пуще появилась возможность лично побеседовать с Дедом Морозом. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка,

С этого года гости сказочного поместья могут лично побеседовать и поделиться самыми сокровенными желаниями, а также сделать индивидуальный фотоснимок с главным волшебником зимы — Дедом Морозом. Такая услуга будет предоставляться с 3 по 18 декабря каждую пятницу, субботу и воскресенье, а с 23 декабря по 8 января — только в выходные дни.

По завершении экскурсионной программы, получив новогодний подарок в Скарбнице, гости смогут приобрести билет для личной встречи с Дедом Морозом в тронном зале Ледяного дома. Стоимость этой услуги составит Br5 с одного человека за 10 минут общения.

Как отмечается на сайте нацпарка, для детей дошкольного возраста общение с Дедом Морозом осуществляется исключительно в сопровождении родителя (совершеннолетнего сопровождающего лица). Кроме того, одновременно с Дедом Морозом может общаться не более 10 человек.

belta.by

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