В Бостыне на пожаре пострадал человек (Лунинецкий район)

Ночью, 8 октября, в 3 часа 9 минут спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в д. Бостынь Лунинецкого район.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено имущество, стены. В результате самостоятельного тушения пожара, гражданин 1962 г.р., госпитализирован в реанимационное отдление УЗ «Лунинецкая ЦРБ» с диагнозом: «Терма ингаляционная травма, отравление угарным газом, термические ожоги головы, обеих кистей рук I-II-III степени (5% тела)».

Причина пожара устанавливается.

А в Пружанах загорелся легковой автомобиль. В результате пожара огнем поврежден высоковольтный провод генератора. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС