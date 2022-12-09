В Бостыни организовали концерт

8 декабря 2022 года на базе Бостынской средней школе состоялся выездной концерт «Мы должны это знать и помнить», посвященный международному дню памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждение этого преступления.

Концертная программа была организована автоклубом Централизованной клубной системы Лунинецкого района совместно с народным хором ветеранов войны и труда городского дома культуры (руководитель Оксана Ковко, концертмейстер Николай Вечорко).