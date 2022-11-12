В Бостыни отметили 20-летие возведения нового здания храма

В престольный праздник Свято-Параскевинская церковь в Бостыни отмечала 20-летие возведения нового здания храма.

Торжество события вместе с прихожанами во главе с настоятелем храма протоиереем Иоанном Петренко разделили многочисленные гости – представители духовенства из различных селений. Особенно рады были приветствовать земляков, избравших пастырский путь. Уроженец Велуты – иеромонах Феодосий (Иван Хоменя), настоятель Свято-Покровского храма в д. Кощино Смоленской епархии. Бостынь – малая родина иерея Димитрия Бовкуновича, ныне он – клирик прихода храма праведной Софии Слуцкой г. Минска, председатель Синодального отдела по делам молодежи БПЦ.

В подарок храму, при котором воспитывался алтарником, отец Димитрий передал писаную икону прмц. Параскевы (138-161) с глазами на подносе. Святую почитают как покровительницу всех болящих и целительницу глазных недугов. Память ее отмечали 8 августа.

Вмц. Параскеву, нареченную Пятницей (III), в честь которой освящен Бостынский храм, 10 ноября славили соборной молитвой. Впечатлил хор священников под руководством иерея Василия Мартынова, настоятеля Свято-Троицкого храма в Вичине. Традиционное песнопение «Многая лета» можно адресовать и храму. Это пожелание увековечено строками талантливой поэтессы Галины Горгун:

Уголок благодати, храм Святой Параскевы,

Пусть он жив будет вечно, как в молитве уста…

Татьяна Конопацкая

Фото с сайта Лунинецкого благочиния