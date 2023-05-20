В Бресте чествовали работников физической культуры и спорта области

В преддверии Дня работников физической культуры, спорта и туризма многофункциональный центр Брестского облисполкома стал местом чествования тех, кто внес в общее развитие спортивной отрасли приграничья личный вклад – собственные знания, умения и опыт.

К большому спорту непосредственно сопричастны представители множества профессий, видов деятельности, рода занятий. Объединило же приглашенных то, что все они – около тридцати человек – трудятся на разных должностях в учреждениях названной сферы: директор Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта Ольга Степусь, председатель Дрогичинского районного физкультурно-спортивного клуба Сергей Бортничук, заведующий гостиницы спортивного клуба «Строитель» Галина Боровинская, инструктор-методист футбольного клуба «Барановичи» Мария Панасенко, бухгалтер и пошивщик изделий ДЮСШ конного спорта и современного пятиборья Ирина Ящук и Василий Буцанец, врач Брестского областного диспансера спортивной медицины Ирина Засимук, воспитатель Брестского государственного областного училища олимпийского резерва Елена Савельева, учитель физической культуры и здоровья Лунинской СШ Лунинецкого района Александр Горегляд.

Наиболее широким оказалось представительство тренеров-преподавателей по спорту, делегированных из разных уголков области – Столинского, Ивановского, Березовского, Брестского районов, городов Барановичи и Брест.

От имени губернатора Юрия Шулейко и себя лично всех присутствующих с профессиональным праздником поздравил заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук.

– Со стороны государства и его Главы Александра Лукашенко, руководства области на развитие физической культуры и спорта делается особый упор, потому что это подразумевает, прежде всего, здоровую нацию. Развитая инфраструктура, объекты новые и не только являются базой для достижения высоких результатов и очередных побед в большом спорте как в республике, так и за ее пределами. В свою очередь, сложно переоценить и роль здорового образа жизни, его популяризации. Нам есть над чем работать и к чему стремиться, – отметил Вадим Васильевич.

Также в своем выступлении заместитель председателя облисполкома пожелал командам спортивной удачи, которая обязательно необходима даже при профессионализме, высокой квалификации и сопернике на равных, зрителям – получения от состязаний ярких позитивных эмоций, судьям – справедливости. А перед тем, как приступить к торжественной церемонии награждения, озвучил моменты, касающиеся дальнейшего развития спорта на Брестчине. С учетом того, что по футболу область пока находится на нижних позициях, следует развивать те виды спорта, которые ей более присущи, то, что лучше получается: плавание, стрельбу из лука, пулевую стрельбу, греблю, гандбол.

По материалам zarya.by