В Бресте дали старт белорусско-российскому проекту по сборке спецавтомобилей

В Бресте сегодня презентовали проект «Организация сборочного производства Швабе — Брестмаш»,

Главным событием дня стало подписание соглашения о начале совместной работы по сборке специальной автомобильной техники. Документ подписали генеральный директор ООО «Швабе Спецавто» Николай Сандугей и директор ОАО «Брестмаш» Алексей Бражук. Предполагается, что на первоначальном этапе на производственных площадях брестского предприятия будут собирать около 500 единиц специальной автомобильной техники 26 моделей. Это промтоварные фургоны, машины для патрульно-постовой и кинологической служб, для транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями, автомобили скорой медицинской помощи.

Принявший участие в презентации проекта заместитель премьер-министра Петр Пархомчик назвал это событие прямым продолжением решений президентов Беларуси и России, принятых на недавней встрече в Минске. «Реализация этого проекта — еще одно реальное решение тех вопросов, которые поставлены перед правительствами двух стран. Последние события и вызовы заставляют нас двигаться гораздо быстрее, чем мы это делали ранее, используя имеющиеся наработки, компетенции и производственные площади. Это не один проект. Таких проектов уже реализовано более двух тысяч. И очень важно, что мы в последнее время начали очень плотно обсуждать эти вопросы и находим точки сближения», — отметил вице-премьер

Проект разработан под существующие площади «Брестмаша». Производственные мощности завода позволяют собирать до 2 тыс. автомобилей в год. В последующем предполагается расширить перечень техники и увеличить количество рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся около 280 человек. В декабре здесь планируют выпустить 100 единиц техники. В январе с конвейера должна сойти первая партия новой линейки автомобилей.

«Все автомобили, которые собираются, фактически на 100% уже проданы. У нас еще предстоят переговоры с дилерскими центрами ВАЗ на территории Беларуси. Есть вариант, что коммерческие продажи будут идти через них, а бюджетные, по госзаказу, — напрямую через предприятие. В первую очередь цель проекта — загрузить мощности завода, задать темп, а дальше пойдет следующее развитие», — сказал директор ОАО «Брестмаш».

В презентации проекта приняли участие министр промышленности Александр Рогожник, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, представители руководства заинтересованных министерств, комитетов и ведомств.

belta.by