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В Бресте отменили незаконное привлечение к ответственности за безбилетный проезд

16.06.2023
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Прокуратура г.Бреста провела проверку по обращению 19-летней жительницы областного центра, которая просила отменить постановление о привлечении ее к ответственности за безбилетный проезд по ч.1 ст.18.28 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Установлено, что постановлением контролера КУП «Брестский общественный транспорт» на девушку в мае 2023 года наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины за безбилетный проезд в городском автобусе.

При выяснении обстоятельств события она пояснила, что в тот день ехала в троллейбусе, который остановился из-за ремонта дороги и невозможности далее следовать по маршруту. И поскольку заявительница проезд уже оплатила, она пересела в городской автобус и продолжила движение по ранее прокомпостированному билету. Данное обстоятельство контролер не принял во внимание и вынес постановление о наложении административного взыскания на «безбилетника».

Справочно Согласно п.26 Правил перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2014 года №1088, если перевозчик приостановил перевозку пассажиров городским электрическим транспортом в регулярном сообщении по техническим или другим причинам, то проездные документы будут действительны на другой рейс этого маршрута или направления, выполняемого перевозчиком в течение дня, в котором перевозка пассажиров была приостановлена.

В ходе проверки законности привлечения девушки к ответственности прокуратура г.Бреста пришла к выводу, что при вынесении постановления не были исследованы в полном объеме все обстоятельства, имевшие значение для его правильного разрешения, а также защиты прав и законных интересов участника административного процесса.

Как результат – заместитель прокурора г.Бреста отменил постановление КУП «Брестский общественный транспорт» о наложении взыскания, дело об административном правонарушении прекращено.

По требованию прокуратуры инициирован вопрос о привлечении виновного должностного лица КУП к дисциплинарной ответственности.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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