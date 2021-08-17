В Бресте подписали Программы сотрудничества облисполкома с Брестской и Пинской епархиями

В Бресте сегодня состоялось подписание Программы сотрудничества областного исполнительного комитета с Брестской и Пинской епархиями Белорусской Православной Церкви на 2021 –2025 годы.

Документ подписали председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан и архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Губернатор отметил, что данная программа – продолжение многолетней совместной работы органов власти и православного духовенства.

– Мы обсудили сегодня итоги проделанной работы и наметили планы на следующую пятилетку. С духовенством у нас всегда были самые теплые отношения. Мы понимаем друг друга, вместе работаем и служим на благо народа. Я уверен, что наше соглашение явится залогом дальнейшего плодотворного взаимодействия, – подчеркнул Юрий Шулейко.

Программа направлена на объединение усилий органов местного управления Брестской области и религиозных организаций Белорусской Православной Церкви для укрепления духовно-нравственных основ общества, создание благоприятных условий для решения социальных задач. Среди актуальных задач – развитие сотрудничества в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, охраны окружающей среды и др.

– Это четвертое соглашение, которое подписывают областной исполнительный комитет и Брестская и Пинская епархии. Когда разрабатывался проект Программы, мы обратили внимание на патриотическое воспитание молодежи. Наша работа нацелена в том числе на воспитание и образование, социальную помощь нуждающимся. Также готовимся помогать людям в постковидный период, – рассказал владыка Иоанн. – Мы надеемся, что всё запланированное будет исполнено и это станет добрым вкладом в духовное и материальное развитие наших людей и Отечества.

В завершение встречи губернатор вручил почетные грамоты облисполкома архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану и архиепископу Брестскому и Кобринскому Иоанну.

Алена САЦУТА. Фото Валерия КОРОЛЯ, “Заря”.