В Бресте прошел II пленум Совета Брестского областного объединения профсоюзов

На мероприятие собрались представители профсоюзного актива из всех регионов области.

Главный вопрос повестки дня «О ходе выполнения Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы и реализации решений III пленума ФПБ в Брестской области» задал особый тон всему мероприятию. Участники пленума обсудили основные направления работы профсоюзов – увеличение охвата профсоюзным членством, коллективно-договорное регулирование, правовую защиту и обеспечение безопасных условий труда, оздоровление работников, а также исполнительскую и внутрипрофсоюзную дисциплину.

В своем докладе председатель областного объединения профсоюзов Николай Шум обозначил ключевые вопросы работы профсоюзов в регионе. «Охват профсоюзным членством в коллективе и создание колдоговора должны быть под постоянным нашим контролем. Мы должны задействовать все возможные механизмы, чтобы коллективные договоры в организациях не только были, но чтобы их содержание соответствовало нормам областного соглашения», — подчеркнул Николай Шум.

С апреля 2020 года неблагоприятная эпидемиологическая ситуация привела к росту вынужденной неполной занятости как в области, так и в республике в целом. Благодаря конструктивному взаимодействию всех сторон социального партнерства в области сохранены рабочие места, не допущено массового сокращения численности в реальном секторе экономики.

Профсоюзы Брестчины в этой ситуации прикладывали максимум усилий для оказания помощи людям различными способами. Отраслевые профсоюзы обеспечивали работников различными средствами индивидуальной защиты, юристы оказывали работникам необходимую консультативную правовую помощь. Анализ проблемно-тематического среза обращений граждан, поступивших в областные организации отраслевых профсоюзов, показал, что доминирующим стал вопрос оказания материальной помощи — 49% от общего количества. В общей сложности за 2020-й и 1 квартал текущего года в сложившейся эпидемиологической обстановке профсоюзами области направлено более 3 млн. руб. на поддержку как членов профсоюза, так и организаций.

Несмотря на сложную эпидситуацию, в прошедшем году удалось повысить эффективность правовой работы в области. Эта работа специалистами профсоюзов проводилась, в том числе и в организациях частной формы собственности, в которых профсоюз отсутствует. Количество организаций, где проведен общественный контроль за соблюдением законодательства о труде в прошедшем году выросло на 20 процентов в сравнении с 2019 годом.

В минувшем году профсоюзными юристами было составлено на 24% больше процессуальных документов. Практически в два раза больше подготовлено заявлений в комиссии по трудовым спорам. Вступили в силу 29 решений судов, вынесенных в пользу работников, в рассмотрении которых принимали участие профсоюзы. Без судебных разбирательств 24 спора решены в пользу работников.

Во исполнение постановления Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси по активизации работы с органами власти и управления в части согласования проектов нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и социально-экономические права граждан правовой инспекцией труда профсоюзов области изучаются и визируются проекты решений облисполкома, советов депутатов (районных, областного), а также проекты иных нормативных правовых актов. В целом за 2020 год рассмотрено более 20 таких документов. Кроме того, по поручению Федерации профсоюзов Беларуси только правовой инспекцией изучены и внесены дополнения в 16 проектов нормативно-правовых документов. Отдельные предложения были приняты для дальнейшей проработки.

Присутствующая на заседании заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич проинформировала присутствующих о достижениях и планах Федерации профсоюзов. Недавно национальному профцентру удалось отстоять корректировки в статью 365 Трудового кодекса. Сегодня, по словам Елены Манкевич, он выступает за перевод добросовестных работников на бессрочный трудовой договор без потери в зарплате. Не теряет актуальности и тема социально-ответственной реструктуризации: если предприятие осуществляет внедрение новых технологий, проводит оптимизацию, задача профсоюзов не допускать скрытого сокращения, помогать людям с поиском новой работы.

В рамках пленума состоялось чествование работников, внесших весомый вклад в развитие профсоюзного движения Брестской области. Им вручили награды ФПБ и Почётные грамоты областного объединения профсоюзов.

brest.1prof.by