В Бресте работники МЧС спасли двух мужчин, застрявших на уровне 10 этажа (видео)

28 апреля помощь брестских спасателей понадобилась двум мужчинам, которые находились в строительной люльке и, вследствие ее поломки, не смогли спуститься вниз. Об инциденте, который произошел на улице Орловской в областном центре, сообщили в службу спасения в 16-25, сообщает областное УМЧС

Подразделения МЧС оперативно прибыли по указанному адресу и выяснили, что в строительной люльке на высоте десятого этажа 12-этажного жилого дома находились двое мужчин.

Как стало известно, при проведении высотных работ сломался электродвигатель подъемного механизма управления люлькой. Работники пытались самостоятельно привести механизм в исправное состояние, но попытки не увенчались успехом. Они позвонили руководству, которое, в свою очередь, обратилось за помощью к спасателям.

– Установили автолестницу, я закрепил себя страховочным устройством и поднялся к пострадавшим, – рассказал спасатель Виктор Коновалюк. – Затем с помощью страховочных усов переправил их со строительной люльки к себе в подъемник.

Спасенные мужчины 1978 г.р. и 1986 г.р. после осмотра медиками в госпитализации не нуждались.

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