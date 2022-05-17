В Бресте стартовал 43-й областной слет-конкурс отрядов ЮИД. От Лунинецкого района участвует команда Полесской СШ

Стартовал трёхдневный областной слет-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения, по результатам которого лучшая команда будет представлять Брестскую область на 49-м Республиканском слёте-конкурсе отрядов ЮИД.

Каждый год это событие становится настоящим праздником для детей. Ребята могут проявить свои творческие, интеллектуальные и физические возможности. Три дня нелегких испытаний, много смеха, позитивных эмоций, новые знакомства и, конечно, бесценный опыт — так вкратце можно описать происходящее на слёте.

Основными организаторами слета-конкурса ЮИД традиционно является управление ГАИ УВД Брестского облисполкома и Главное управление по образованию Брестского облисполкома при непосредственном участии Брестской областной организации Белорусского общества Красный Крест.

В этом году соревнуется 9 сильнейших команд Брестской области:

ГУО «СШ №28 г.Бреста», ГУО «СШ д.Б.Мотыкалы», ГУО «СШ №5 г.Бреста», ГУО «СШ №3 г.Ганцевичи», ГУО «СШ №4 г.Ивацевичи», ГУО «Вольновская СШ» Барановичского района, ГУО «Чуховская СШ» Пинского района, ГУО «Полесская СШ» Лунинецкого района, ГУО «СШ №4 г.Иваново».

Ближайшие три дня юидовцы продемонстрируют свои знания Правил дорожного движения, определят лучших в оказании первой помощи пострадавшим, а также сразятся за звание лучших в следующих конкурсах: «Вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению», «Фигурное вождение велосипеда», «Агитационно-художественное представление» и конкурс «Газета».

По информации ГАиП ГАИ УВД