Общество

В Брестской крепости открыли выставку детского рисунка

21 сентября в выставочном зале экспозиции «Музей войны – территория мира» состоялось открытие выставки детского рисунка «Минувших лет живая память», созданной по итогам XIII Региональной творческой акции «Рисуют дети».

На выставке представлены работы участников акции 2020 и 2021 годов и рисунки участников Международного конкурса детского и юношеского рисунка «И помнит мир спасенный…» в рамках проекта «Содружество: от Бреста до Байкала».

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