В Брестской области 40% выпускников сдают ЦЭ по математике

В Брестской области более 9,4 тыс. учащихся 11-х классов зарегистрировались на централизованный экзамен по профильному предмету, который пройдет 21 мая. Об этом сообщила начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская.

В Брестской области организована работа 17 пунктов проведения ЦЭ. Они расположены в Брестских государственных техническом университете и университете имени А.С.Пушкина, Барановичском и Полесском госуниверситетах, на базе пяти учреждений общего среднего образования и восьми колледжей.

Сегодня больше всего юношей и девушек будут сдавать централизованный экзамен по математике. Этот предмет выбрали 3759 человек – 40,1%. Испытания по биологии собрались сдавать 1704 молодых людей (18,2%). Примерно по 10% напишут ЦЭ по обществоведению, английскому и немецкому языкам. Среди наименее популярных французский язык, экзамен по которому сдадут девять выпускников, и испанский, который выбрал один учащийся.

“В первый день централизованного экзамена атмосфера была спокойная. Постараемся такую же создать 21 мая. Вместе с тем по итогам горячей линии Комитета государственного контроля учтены все замечания по поводу того, что в некоторых аудиториях в республике было замечено, что кто-то мог списывать. Будет усилен контроль за тем, чтобы все ребята находились в равных, справедливых условиях и могли показать свои знания, полученные за 11 лет обучения”, – отметила Наталья Калиновская. В регионе увеличат число педагогов, осуществляющих контроль за ходом ЦЭ. В каждой аудитории будет не менее трех педработников. Всего же в Брестской области в комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании включены около 500 человек.

Если 14 мая, выполняя работу по русскому или белорусскому языкам, всем ребятам было отведено на написание 120 минут, то 21 мая время на ЦЭ разнится. Меньше всего времени отводится на экзамен по географии, обществоведению, всемирной истории и истории Беларуси – 90 минут. Самый длительный экзамен по математике и физике. Он продлится 210 минут.

ЦЭ по русскому и белорусскому языкам в Брестской области написали 9 380 учащихся. Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в ЦЭ в основные дни, предусмотрены резервные и иные дни.

“После этого ребята уже будут ожидать результатов централизованного экзамена (в течение 10 рабочих дней информация появится на сайте РИКЗ). Желающим поступать в учреждения высшего образования важно не забыть зарегистрироваться на ЦТ до 1 июня. Далее начинается следующий этап вступительной кампании. С 1 по 5 июня вузы будут принимать документы по целевому набору. В ранние сроки (тоже в июне) принимаются документы для поступления в учреждения высшего образования от победителей университетских олимпиад и победителей третьего этапа предметных олимпиад. В Брестской области 153 учащихся могут воспользоваться такой льготой и поступить в региональные вузы, где профильным является предмет, по которому они стали победителями. Еще 82 учащихся по итогам университетских олимпиад могут быть зачислены в университеты Брестской области”, – обратила внимание Наталья Калиновская.

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