В Брестской области бешеная лиса забрела на подворье

Первый в этом году случай бешенства дикого животного выявлен в Ляховичском районе, сообщил начальник районной ветеринарной станции Дмитрий Громак.

Инцидент произошел 26 ноября в агрогородке Русиновичи. На одно из сельских подворий забрела лиса. Дикое животное вело себя агрессивно. Хозяева умудрились подручными средствами запереть непрошеную лесную гостью в собачьей будке, а сами позвонили в РОЧС. Оттуда поступило сообщение в райветстанцию.

«Специалисты оперативно выехали на место. Они оценили состояние дикого животного. Комиссионно было принято решение о его усыплении, что и выполнили работники коммунальной службы», — сказал Дмитрий Громак.

Взятый у лисы биоматериал доставили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Как показали результаты исследования, животное болело бешенством.

«Сейчас в агрогородке проводятся организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия. Контакта с владельцами двора или домашними животными не было зафиксировано, поэтому на подворье наложен карантин, проведена его дезинфекция. Также для близлежащих улиц установлена угрожаемая буферная зона. Там проводится вакцинация домашних животных», — дополнил руководитель райветстанции.

Ветеринарная служба обращает внимание владельцев котов и собак на необходимость вакцинации домашних животных от бешенства. Этим можно защитить от опасной болезни и своих питомцев, и себя.

belta.by

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