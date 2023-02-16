В Брестской области руководителей привлекли к ответственности за невыплату заработной платы

В Брестской области своевременность выплаты заработной платы находится на постоянном контроле ряда органов. Так, прокуратурой Кобринского района во взаимодействии с межрайонным отделом областного управления Департамента государственной инспекции труда в прошлом году 8 должностных лиц привлечены к административной ответственности за невыплату заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя. В этом году к ответственности привлечены уже два руководителя.

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Кстати, по требованию прокуратуры Ивацевичского района погашена задолженность по выплате заработной платы в сумме более 37 тыс. рублей за декабрь 2022 года перед 54 работниками коммерческой организации, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области

Поскольку несвоевременная выплата заработка причинила существенный вред правам и законным интересам граждан, прокуратура вынесла предписание управляющему организации с требованием исполнить свои обязательства.

Одновременно прокуратура инициировала привлечение управляющего – индивидуального предпринимателя к ответственности за нарушение законодательства о труде по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.