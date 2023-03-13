В Брестской области энтомологи отмечают раннюю активность клещей

В Брестской области после зимней спячки проснулись иксодовые клещи, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В природных биотопах региона активность клещей наблюдается с конца февраля. Так, на клещевом стационаре «Красный двор» Брестского района средний показатель численности этих членистоногих в феврале составил 9 экземпляров на флаго/км (в 2022 году количество клещей при рекогносцировочных обследованиях составило 3,29 экземпляров на флаго/км). Раннее наступление клещевого сезона специалисты связывают с происходящими климатическими изменениями.

Также в феврале зарегистрированы и первые обращения в организации здравоохранения по поводу укусов клещами. Два таких случая — в Брестском районе, три — в Кобринском, по одному — в Пинском и Каменецком районах. Пострадали 7 человек, все пострадавшие — дети до 17 лет.

В 2022 году число пострадавших от укусов клещей в Брестской области увеличилось по сравнению с 2021-м на 4,7%. По этой причине в учреждения здравоохранения обратились 3382 человека, в том числе 1413 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Более трети (35,4%) всех клещей, снятых с человека, были заражены возбудителем Лайм боррелиоза (в 2021 году — 41,4%). Зараженность возбудителем клещевого энцефалита составила 0,6% (2021 год — 0,3%).

Больше всего клещей обитает в умеренно затененных и увлажненных лиственных и смешанных лесах, в молодых зарослях осинника, на вырубках, в малинниках, вдоль троп, дорог, там, где пасется скот. Чаще всего они прикрепляются к одежде человека в лесу, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву. С одежды и вещей клещи переползают на тело человека даже спустя несколько дней. В жилище клещи могут попасть с букетами цветов, вениками, дровами, домашними животными.

Чтобы избежать укусов клещей, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите. При работе на дачных участках, выгуле собак, на пикниках и выездах на природу, прогулках в парках и скверах следует использовать репелленты, надевать одежду светлых тонов и максимально закрывать открытые участки тела, регулярно проводить само- и взаимоосмотры. Чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения клещевым энцефалитом, козье молоко нужно пить в кипяченом виде, а для выпаса коз использовать только окультуренные пастбища.

Для снижения численности клещей на дачных участках и дворовых территориях необходимо заботиться об их благоустройстве: убирать прошлогоднюю листву, выкашивать траву, не допускать захламленности и свалок бытового мусора, уничтожать мышевидных грызунов.

belta.by

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