В Брестской области и в Лунинецком районе началась заготовка березового сока

В Брестской области начался сезон заготовки березового сока. К сбору природного напитка приступили первые лесхозы, сообщили в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Установившийся температурный режим не способствует активному сокодвижению. Пока к сбору березовика приступили три лесхоза. Дрогичинский первым в регионе открыл сезон — с 16 марта. В этом лесхозе сок будут продавать только населению. Также природный напиток начали заготавливать в Пинском и Лунинецком лесхозах. Они будут реализовывать березовый сок покупателям и отгружать на перерабатывающие предприятия. Так, жители Пинска и Пинского района могут обращаться в лесничества с 20 марта.

Цены на березовый сок в Лунинецком районе и как его заготовить самостоятельно

В Брестской области рассчитывают на благоприятную погоду и ожидают, что после выходных к процессу заготовки присоединится больше лесхозов. Информацию о местах продажи можно узнать на сайтах лесхозов.

К слову, Лесной кодекс позволяет людям заготавливать березовый сок для собственных нужд. Однако обязательно нужно получить разрешение в ближайшем лесничестве. Специалисты подскажут, где можно делать подсочку берез. За самовольство грозит штраф.

Любители березового сока знают множество рецептов. Классический вариант — с добавлением небольшого количества сахара и лимона. Некоторым нравится березовик с добавлением долек апельсина, с сухофруктами, изюмом, барбарисом. Очень популярен квас на основе березового сока.

belta.by

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