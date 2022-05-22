ОбществоПроисшествия

В Брестской области изъяли из оборота более 12 т контрафактного спирта

22.05.2022
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Оперативники УБЭП УВД вышли на двоих предпринимателей: 29-летнего жителя Жабинки и 47-летнего брестчанина. Мужчины являются совладельцами фирмы грузоперевозок

Установлено, что бизнесмены незаконно привезли из России и хранили на складе в Жабинковском районе более 12,6 тысячи литров контрафактного спирта на сумму около 98,5 тысячи рублей. Реализовывать товар они планировали населению мелкими партиями.

Товар отправлен на экспертизу, мужчины привлечены к административной ответственности.

Правоохранители предотвратили негативные последствия, которые могли наступить в случае приобретения гражданами контрафакта. Никто не гарантирует покупателю, что в емкостях находится безопасный продукт, а не ядовитый суррогат, и каким будет результат его употребления.

По информации УВД Брестского облисполкома

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