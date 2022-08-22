В Брестской области мужчина напал на односельчанина и милиционеров

В деревне Хрисо Брестской области сельчанин напал на мужчину, а затем и на милиционеров. Представителям правопорядка пришлось применить оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Около 15:00 в Березовский РОВД поступило сообщение о драке в деревне Хрисо. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции.

По предварительной информации, один из участников конфликта ударил оппонента ломом по голове, а затем пошел на правоохранителей. Жизни потерпевшего ничего не угрожает, до приезда скорой помощи милиционеры оказали ему первую медицинскую помощь.

Правонарушителя неоднократно предупреждали о возможном применении табельного оружия, на законные требования сотрудников нападавший реагировал агрессивно. После предупредительного выстрела он был ранен двумя прицельными.

Ранее 56-летний задержанный привлекался к уголовной ответственности. Следователями в его отношении возбуждено уголовное дело.

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