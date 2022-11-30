В Брестской области мужчина осуждён на 3 года лишения свободы за разжигание вражды и розни

Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Пинского района – ему инкриминированы умышленные действия, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина 15 декабря 2020 года на территории Пинского района, используя мобильный телефон, в общедоступном Telegram-чате умышленно разместил текстовое сообщение с призывами к насильственным действиям в отношении сотрудников МВД.

Примечательно, что в 2022 году обвиняемый был привлечен к административной ответственности за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

На основании ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении мобильного телефона как средства совершения преступления применена специальная конфискация.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фото: Генеральная прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области