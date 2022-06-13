В Брестской области на централизованное тестирование выдали почти 38 тыс. пропусков

В Брестской области абитуриентам выдали пропусков для прохождения централизованного тестирования на 4,1% больше по сравнению с прошлым годом. Такая информация озвучена сегодня во время заседания областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, которое прошло в Комитете государственного контроля Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Основной задачей контроля за ходом вступительной кампании по-прежнему остается обеспечение равных и справедливых условий для всех абитуриентов. Основной критерий — знания. Особое внимание будет уделено первому этапу, то есть централизованному тестированию», — отметила председатель КГК Брестской области Оксана Цылько.

В юго-западном регионе пункты тестирования организованы в четырех вузах — Брестском государственном техническом университете, Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина, Барановичском и Полесском госуниверситетах. Абитуриентам для прохождения ЦТ выдали почти 38 тыс. пропусков. Их число по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,1%.

«Самым востребованным является русский язык. За ним идет математика. Пять человек зарегистрировались на китайский язык. Если говорить о каких-то изменениях, увеличено время для физики и математики. Тест абитуриенты будут писать 3,5 часа», — обратил внимание начальник регионального центра тестирования, профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Мороз.

На тестирование обязательно нужно прийти с паспортом и пропуском. Причем на испытания по математике и русскому языку отведено по два дня. Абитуриент не может выбрать, какая дата для него предпочтительнее, она указана в пропуске. Можно взять с собой воду. А вот с мобильными телефонами на ЦТ советуют не шутить. Их использование жестко пресекается. То же самое касается шпаргалок. Абитуриенты будут рассажены на расстоянии не менее одного метра друг от друга. В аудиториях можно воспользоваться антисептиками, попить воды.

Созданы областная комиссия и комиссии по контролю за вступительной кампанией. Наблюдать за ее ходом будут около 800 работников сферы образования, КГК, представителей госорганов и общественных организаций. «Будет участие в организационных комиссиях педагогов из райцентров. Предположительно определено семь дополнительных городов, где в следующем году пройдет централизованный экзамен — аналог ЦТ. Для педагогов это будет своего рода стажировка, чтобы провести централизованный экзамен на должном уровне», — сказала Оксана Цылько.

Также во время вступительной кампании в КГК Брестской области будет работать горячая линия. Обратиться на нее можно, позвонив по телефонам 8-(0162) 21-18-76 или 21-25-08. «Все обращения родителей и абитуриентов будут рассмотрены оперативно. После ЦТ контроль продолжится на этапе подачи документов и завершится зачислением в вузы и ссузы», — резюмировала председатель Комитета госконтроля Брестской области.