Общество

В Брестской области начали вакцинировать пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

В Брестской области начинается вакцинация от COVID-19 жителей старше 61 года и людей с хроническими заболеваниями, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович.

“В регионе активно продолжается кампания по иммунизации населения против коронавирусной инфекции. Прививки от COVID-19 получили более 15 тыс. человек. Каких-либо нежелательных реакций не зарегистрировано. Вся ранее полученная вакцина российского и китайского производства использована. Сегодня в регион доставлена очередная партия российской вакцины “Спутник V” из 14 275 доз. Начинаем прививать граждан старше 61 года и людей с хроническими заболеваниями”, – сказала завотделом эпидемиологии.

Кампания вакцинации в Брестской области стартовала в январе. Первоначально против инфекции COVID-19 прививали медицинских работников как наиболее уязвимую категорию в условиях пандемии. Затем такое право предоставили педагогам и социальным работникам. В числе первых вакцину получили и проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

“После пожилых и людей с хроническими заболеваниями право бесплатной вакцинации получат работники торговли, общественного питания, коммунальных служб – представители тех профессий, которые по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей. Далее, уже на платной основе, будут прививаться все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний к вакцинации. Для предварительной записи на прививку от коронавируса нужно обратиться в поликлинику по месту жительства”, – дополнила Марина Шилович.

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