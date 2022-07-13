В Брестской области от укусов клещей в январе-июне пострадали почти 1,5 тыс. человек, почти половина — дети и подростки

В Брестской области от укусов клещей в январе — июне этого года пострадали почти 1,5 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Почти половина обратившихся за медицинской помощью после нападения клещей — дети и подростки. В целом за шесть месяцев от этих насекомых пострадали на 3,4% меньше жителей региона, чем за такой же период прошлого года. Специалисты исследовали 711 снятых с тела человека клещей. Их зараженность боррелиями составила 38,8%.

Чтобы уменьшить вероятность распространения клещевых инфекций, санитарные службы регулярно проводят акарицидные обработки: в рекреационных зонах, оздоровительных лагерях, агроусадьбах, парках и других местах массового отдыха. В этом году такие работы проведены почти на 140 га.

Специалисты обращают внимание, что встретить клещей можно практически везде. Они обитают в лесу, парках, в местах выгула собак, в пригородных зонах, на пастбищах скота. Кровососов можно принести домой с цветами, лесными ягодами и грибами. «Много клещей в молодых зарослях осинника, на вырубках, в малинниках, вдоль троп, дорог, там, где пасется скот. Очень часто в большом количестве они обитают на неблагоустроенных, заросших травой участках индивидуальной застройки, на окраинах города и дачных участках», — добавили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Особую осторожность стоит проявлять в таких местах, как Беловежская и Ружанская пущи, в лесу на Бронной горе, в Ивацевичском районе, лесах Малоритского района, вблизи Белого озера в Брестском районе, а также на отдельных территориях Ивановского района.

Активность клещей достигает максимума в мае — июне. Жарким и сухим летом этих насекомых мало. На конец августа — начало сентября приходится второй пик их активности. В спячку клещи отправляются в ноябре — декабре, и то при условии стабильно низких температур