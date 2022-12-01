В Брестской области отмечают рост количества наркопреступлений

Количество наркопреступлений в Брестской области выросло по сравнению с прошлым годом на 12%, сообщил на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Михаил Лосич,

За январь — октябрь правоохранители выявили 392 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Обеспокоенность у нас вызывает тот факт, что все больше молодежи вовлекается в незаконный оборот. С начала года установлено 12 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков. В прошлом году за этот период было выявлено 8 подростков», — сказал Михаил Лосич.

На пресс-конференции отмечалось, что в Брестской области на 17,3% выросло число случаев ВИЧ-инфицирования при инъекционном введении наркотических средств. При этом среди заразившихся таким путем нет ни одного представителя возрастной группы 15-19 лет. «В основном инъекционно наркотики употребляют наркоманы со стажем, поэтому и случаи заражения ВИЧ-инфекцией происходят больше среди взрослых. У молодежи по большей части популярностью пользуются различные синтетические наркотики, для которых не нужны шприцы, но зла они приносят не меньше», — отметил старший оперуполномоченный.

За 10 месяцев в области зарегистрировано 23 случая передозировки наркотиками, из них 3 закончились летальным исходом. В прошлом году было 27 случаев передозировок, в том числе 11 — с летальным исходом. «Это был метадон, кустарно приготовленный в подпольных лабораториях. Эффект у него совершенно другой нежели у медицинского. И передозировки в таких случаях происходят довольно часто, потому как качество продукта всегда меняется», — пояснил Михаил Лосич.

С начала года сотрудники милиции Брестской области изъяли 26,9 кг наркотических средств и психотропных веществ, стоимость которых по самым скромным подсчетам превысила Br2,5 млн.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram