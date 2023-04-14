В Брестской области планируют произвести импортозамещающей продукции более чем на $900 млн

Предприятия Брестской области в 2023 году планируют произвести импортозамещающей продукции более чем на $900 млн, сообщил председатель облисполкома Юрий Шулейко.

Юрий Шулейко акцентировал внимание, что в юго-западном регионе с предприятиями налажена системная работа по освоению производства импортозамещающей продукции. Производителям оказывают помощь за счет средств инновационного фонда Брестского облисполкома, госпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства, льготных кредитных проектов банков.

«В результате реализации плана мероприятий по импортозамещению в 2022 году в Брестской области произвели импортозамещающей продукции на сумму $888,3 млн. Объемы нарастили на 16,3% по сравнению с 2021 годом. Предприятия активнее осваивают выпуск новых видов товаров. Например, увеличено производство аккумуляторных батарей и комплектующих. В Кобринском районе введены в эксплуатацию мощности по производству грибного компоста. На Брестском радиотехническом заводе под потребности «Брестгазоаппарата» освоили производство индикаторов температуры», — перечислил несколько примеров Юрий Шулейко. В эту работу включились также предприятия, которые производят технику для перерабатывающей промышленности. Так, на «КОМПО» освоили производство линии для изготовления сосисок, на «АгроПищеПром» — оборудования по переработке мяса.

Брестская область в 2023 году нацелена произвести импортозамещающей продукции более чем на $900 млн. На экспорт таких товаров планируется отправить на сумму свыше $530 млн. Работа по импортозамещению в этом году ведется по 146 позициям, в том числе по 14 новым. В частности, предприятия региона взялись за изготовление радиохирургического инструмента, строительных деталей из пластмасс, сажалок и рассадо-посадочных машин, упаковки zip lock. Фермерское хозяйство в Ивановском районе выращивает луковицы голландских сортов тюльпанов. Одно из предприятий области освоило производство низкобелковых хлебобулочных и кондитерских изделий.

«Дополнительный эффект будет получен от реализации ряда импортозамещающих проектов. На пинском «Кузлитмаше» работают над созданием новой линейки механических прессов точной штамповки. На «Зубр Энерджи» взялись за производство аккумуляторных батарей по технологии AGM. «Силикон Материалз» будет производить слитки монокристаллического кремния. Кроме этого, планируется реализация ряда интеграционных проектов с партнерами из России. На «САЛЕО-Кобрин» организуют производство гидрораспределителей и расширение модельного ряда гидроцилиндров. На Кобринском инструментальном заводе «СИТОМО» создадут производство хромированных штоков гидроцилиндров», — рассказал председатель Брестского облисполкома.

belta.by

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