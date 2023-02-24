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В Брестской области планируют заменить 229 лифтов, один из них — в Лунинце

24.02.2023
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В Брестской области в этом году планируют заменить 229 лифтов, сообщил заместитель генерального директора областного управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Гашев.

Из общего количества требующих замены лифтов 197 — в домах товариществ собственников и организаций застройщиков. Основная доля лифтового хозяйства, отработавшего нормативный срок эксплуатации, приходится на областной центр. Так, в Бресте планируется заменить 187 лифтов, в том числе 173 — в домах жилищных кооперативов. В Барановичах установят 22 новых лифта, в Пинске — 16. По одному лифту обновят в Пружанах и Лунинце.

«Финансирование работ обеспечено в полном объеме. На эти цели предусмотрено порядка Br15 млн бюджетных средств. При этом мы продолжаем практику долевого участия товариществ собственников жилья, которая предусматривает компенсацию части затрат при модернизации лифтового оборудования. Работы уже ведутся, идет поставка оборудования. На сегодня заменены и введены в эксплуатацию 6 лифтов», — сказал Андрей Гашев.

По его словам, примерно половина от общего количества домов уже обеспечена проектно-сметной документацией на замену лифтового оборудования. Пока не торопятся в этом плане организации собственников. Тем не менее коммунальщики намерены к 1 декабря смонтировать и ввести в эксплуатацию все запланированные лифты.

В прошлом году в Брестской области заменены 244 лифта, или 102,9% от задания по государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда». На решение этой задачи было направлено Br15,9 млн бюджетных средств.

belta.by

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