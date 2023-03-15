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В Брестской области по требованию прокуратуры перед 20 работниками погашена задолженность по зарплате на 19 тыс. рублей

15.03.2023
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По требованию прокуратуры Березовского района погашена задолженность по выплате заработной платы в сумме более 19 тыс. рублей за ноябрь-декабрь 2022 года перед 20 работниками коммерческой организации.

Поскольку несвоевременная выплата заработка причинила существенный вред правам и законным интересам граждан, прокуратура вынесла предписание руководителю организации с требованием исполнить свои обязательства.

Одновременно прокуратура инициировала привлечение директора организации к ответственности за нарушение законодательства о труде по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Служба информации прокуратуры Брестской области

Фото Генеральной прокуратуры Республики Беларусь

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