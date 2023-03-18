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В Брестской области по требованию прокуратуры перед 51 работником погашена задолженность по зарплате на 55 тыс. рублей

18.03.2023
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Фото: Генеральная прокуратура Республики Беларусь

По требованию прокуратуры Дрогичинского района погашена задолженность по выплате заработной платы в сумме более 55 тыс. рублей за январь 2023 года перед 51 работником коммерческой организации.

Поскольку несвоевременная выплата средств причинила существенный вред правам и законным интересам граждан, прокуратура вынесла предписание руководителю организации с требованием исполнить свои обязательства.

Одновременно прокуратура инициировала привлечение руководителя к ответственности за нарушение законодательства о труде по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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