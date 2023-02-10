В Брестской области произошла трагедия. Погибли дети

9 февраля в 23 часа 40 минут спасателям поступило сообщение о пропавших детях в аг. Большие Яковчицы Жабинковского района.

Ночью. 10 февраля 00 часов 40 минут при обследовании территорий домовладений дети 2014 и 2016 г.р. обнаружены утонувшими в искусственном водоеме (размерами 8х17 м, глубиной 1,5 м, толщина льда 1-2 см) на приусадебном участке не жилого дома в 80 м от места проживания. Утонувшие обнаружены на поверхности воды в полынье на расстоянии около 3-х метров от берега.

Причина трагедии устанавливается.

По информации областного УМЧС

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