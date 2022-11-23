В Брестской области проводится конкурс проектов «Образование и молодёжная политика»

Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома проводит конкурс проектов для включения в «План деятельности главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома по реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика».

В конкурсе могут принимать участие молодежные и детские общественные объединения, государственные органы и иные организации, участвующие в пределах своей компетенции в реализации государственной молодежной политики.

Положение о конкурсе размещено на сайте Брестского областного исполнительного комитета:

Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес главного управления идеологической работы и по делам молодежи информацию о проекте (мероприятии, акции, конкурсе и т.д.) запланированном для реализации в 2023 году в соответствии с направлениями и целями, указанными в положении.

Конкурс проводится до 9 декабря 2022 года.