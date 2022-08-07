В Брестской облaсти решили когдa можно собирaть клюкву и бруснику

Брестская, Гомельская и Могилевская области определили сроки сбора дикорастущих клюквы и брусники. Это предусмотрено решениями облисполкомов, которые сегодня официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале,

Собирать бруснику во всех трех указанных регионах разрешено с 20 августа. Что касается клюквы, жители Брестской и Гомельской областей могут приступить к ее заготовке с 10 сентября. В Могилевской области клюквенный сезон стартует несколько позже — 12 сентября.

Сбор ягод регламентирован определенными правилами. Так, главное не навредить ягодникам и не допустить их уничтожения. Если не соблюдены сроки сбора, использовались запрещенные средства либо методы, нарушителя привлекут к административной ответственности.

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