В Брестской области с началом ягодного сезона увеличилось число пожаров в черничниках. В том числе и в Лунинецком районе

В Брестской области с началом ягодного сезона увеличилось число пожаров в черничниках, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Константин Скребец.

В лесах юго-западного региона из-за сухой и жаркой погоды складывается напряженная обстановка. Четвертый класс пожарной опасности установился в Брестской, Высоковской, Пружанской, Дрогичинской, Пинской, Полесской зонах. «Если в ближайшее время не будет дождя, то и в остальных районах установится четвертый класс опасности. Такие погодные условия совпали с сезоном заготовки черники. Люди начинают массово идти за ягодами. Если возникают лесные пожары, то практически все в черничных типах леса. Там пожары сложные, углубляются под корневую систему и их приходится тушить не один день», — заметил Константин Скребец.

Первые сборщики ягод пошли в леса Брестской области около полутора недель назад. Крупных пожаров в черничниках удалось не допустить: вспышки вовремя выявили и локализовали. Большинство из них зафиксировали на Полесье — в Лунинецком, Столинском и Пинском районах.

Сейчас лесная охрана работает в усиленном режиме. Дежурство сотрудников организовано с 8.00 до 21.00. Если понадобится, специалисты будут на посту весь световой день. Лесная охрана призывает сборщиков ягод в это время быть сверхосторожными в лесах: не пользоваться спичками и зажигалками, не курить.

В Брестской области в этом году зарегистрировано 128 лесных пожаров. За такой же период прошлого года было 70 случаев. За нарушение правил противопожарной безопасности в лесах в этом году привлекли к административной ответственности 61 человека. Нарушителей помогают выявлять фотоловушки.