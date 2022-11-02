В Брестской области с выпускников-бюджетников, не отработавших установленное время, взыскали более 500 тысяч рублей

Прокуратура Брестской области проанализировала ситуации, в которых выпускники высших и средних специальных учреждений образования, обучавшиеся за счет средств республиканского и местных бюджетов, не отрабатывали установленный законом срок.

В качестве основных причин названы неявка на работу по распределению, а также увольнение приступивших к труду выпускников за виновные действия в ходе отработки, например, за прогул.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании специалист (рабочий, служащий) при наступлении таких обстоятельств может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение 6 месяцев. Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры предъявляли в суд иски о взыскании с них расходов на обучение. Впоследствии молодые люди дополнительно уплачивали в доход государства и судебные расходы.

Справочно. В истекшем периоде 2022 года органы прокуратуры Брестской области предъявили к выпускникам 111 исков на сумму свыше 568 тыс. рублей. Все рассмотренные судами иски удовлетворены в полном объеме.

Так, М. на протяжении пяти лет обучался в государственном аграрном технологическом колледже. После окончания учебы его направили на работу в ОАО «ЖМК». Однако к месту работы молодой человек не прибыл. Согласно расчету расходы за время его обучения в лицее превысили 5 тыс. рублей, которые суд взыскал по иску, предъявленному прокурором в интересах государства.

Или другой пример. После окончания учебного заведения Б. приступил к работе по распределению, однако через 3 месяца его уволили за прогулы без уважительных причин. В судебном порядке с Б. по иску прокурора взысканы расходы, затраченные государством на его обучение, в размере 12 тыс. рублей.

На практике вступившие в силу судебные решения данной категории редко исполнялись в добровольном порядке. Компетентные органы инициировали их принудительное исполнение.

Фото: belta.by

Служба информации прокуратуры Брестской области

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