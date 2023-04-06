В Брестской области сельчанин нашел ящик с раритетным пистолетом

Житель Малоритского района нашел в хозяйственной постройке ящик с раритетным пистолетом, сообщает официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Анна Мацкевич.

Сельчанин убирал сено в хозпостройке, которая расположена на участке частного домовладения, и заметил небольшой металлический ящик. Внутри был похожий на пистолет предмет. Свою находку мужчина отнес в дежурную часть Малоритского РОВД. Милиционеры направили предмет в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной баллистической экспертизы.

Исследование показало, что был найден 6,35-мм пистолет Melior New Model образца 1920 года. Оружие изготовлено заводским способом и пригодно для стрельбы пистолетными патронами калибра 6,35 Brоwning.

«При обнаружении огнестрельного оружия, его составных частей или боеприпасов, необходимо соблюдать предельную осторожность и меры безопасности. Даже старое оружие и боеприпасы могут оказаться пригодными для стрельбы», — обратила внимание Анна Мацкевич.

belta.by

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