В Брестской области совершено 76 угонов транспортных средств

За 11 месяцев текущего года на территории Брестской области совершено 76 угонов транспортных средств, за аналогичный период прошлого года – 68, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома

Мотивы у желающих покататься на чужой машине, бывают разные: от корыстных до развлекательных, когда просто хочется проехаться на авто по причине отсутствия личного. Подталкивает на противоправный поступок и состояние алкогольного опьянения у злоумышленников, их криминальное прошлое.

Так, в Пружанский РОВД обратился 35-летний житель города, который сообщил, что неизвестный попытался завладеть его автомобилем «VOLKSWAGWN PASSAT».

Мужчина пояснил правоохранителям, что накануне вечером оставил транспортное средство вблизи дома, а, проснувшись рано утром и выйдя на улицу, увидел, что в нем разбито стекло, в салоне беспорядок и видны следы крови, поблизости лежит камень.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к случившемуся причастен 29-летний житель Пружан, ранее судимый за кражу велосипеда.

Установлено, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек возвращался домой. Увидев автомобиль, решил на нем прокатиться. Разбил камнем стекло, после чего выбросил его рядом с машиной. Затем предпринял попытки завести автомобиль, но не довел свой умысел до конца, так как не смог завести двигатель.

Правоохранителям мужчина пояснил, что хотел прокатиться на автомобиле. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта. Возбуждено уголовное дело.

Независимо от того, что подтолкнуло на подобный шаг, ответственность для угонщиков предусмотрена по статье 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Угон транспортного средства или маломерного судна».

1. Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным судном и поездка на нем без цели хищения (угон) наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же действие, совершенное повторно, либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее по неосторожности причинение ущерба в особо крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.