ОбществоПроисшествия

В Брестской области специалист по продажам саженцев брал деньги и не поставлял товар

29.04.2023
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Фото: Генеральная прокуратура Республики Б6еларусь

Прокуратура Кобринского района направила в суд уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего местного жителя. Молодой человек работал на одном из предприятий специалистом по продажам саженцев. Как установлено в ходе предварительного следствия, с января по июль 2021 года он заключил от имени коммерческой организации договоры поставок, получив от заказчиков товара деньги в качестве предоплаты. При этом фигурант изначально не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом обвиняемый противоправно завладел деньгами 21 потерпевшего на сумму свыше Br54 тыс. Помимо этого, в октябре 2021 года под предлогом займа для развития строительного бизнеса он получил от своего знакомого $3 тыс.

Изучив материалы уголовного дела, в прокуратуре согласились с квалификацией содеянного по ч.3 и ч.4 ст.209 Уголовного кодекса. Поскольку фигурант не возместил причиненный ущерб, избранную ранее в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор изменил на заключение под стражу.

belta.by

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