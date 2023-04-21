В Брестской области стартовал второй сезон проекта «Звездный путь»

Можете прочесть рэп? Не бросайте звуки! Откройте верхний диапазон! Голос дан для того, чтобы орать, стонать и…петь. Поем навзрыд, потом падаем вниз. Композитор, певец, создатель и руководитель Арт-группы «Беларусы» Валерий Шмат не просто вел кастинг проекта «Звездный путь», который стартовал на площадке Брестского государственного университета им. Александра Пушкина, он устраивал исполнителям самый настоящий экзамен, причем не только музыкальный. И был непреклонен – артист должен быть стрессоустойчив.

Перед творческим сражением

Пока на первой отборочной площадке второго сезона проекта «Звездный путь», где попробовать свои силы решили 24 человека, шли приготовления, удалось разузнать, кто же претендует на участие в уже полюбившемся проекте ФПБ и ОНТ. Оказалось, только двое сотрудников университета, остальные – студенты. Руководитель вокальной группы «Золак» Юлия Рахта отметила, что в вузе работает немало творческих коллективов, один из которых носит звание народного.

– К нам приходят разные ребята – подготовленные и совсем «сырые», но занимаемся со всеми, кто хочет петь, помогая им раскрыть свой творческий потенциал, – рассказывает руководитель коллектива. – В вокальной группе «Золак» 16 участников, 9 из них решили попробовать свои силы на проекте. Всем желаю успеха.

Народной вокальной студией «Ступени» руководит доцент, кандидат наук, преподаватель кафедры педагогики начального образования Лариса Борсук.

– Наш коллектив не раз становился лауреатом международных и республиканских конкурсов. Уверена, ребята успешно пройдут и кастинг «Звездного пути», – подчеркнула она.

Обертоны, форманты и вибрато

Поддержать своих работников и студентов пришла ректор университета Анна Сендер. Времени до начала лекций у нее было совсем немного, но она успела поаплодировать проректору по воспитательной работе Татьяне Соколовой и начальнику отдела по воспитательной работе среди молодежи Татьяне Кошик. «У вас есть все шансы стать участницами проекта», – вынес вердикт Валерий Шмат после их выступления.

Затем сцена была предоставлена студентам, которые вынесли на суд жюри разные музыкальные произведения на разных языках. Скажем, первокурсница Евгения Филанович исполнила белорусскую народную песню «Жыты». Продемонстрировав свои возможности акапелло, девушка покинула сцену. А на долю студентки второго курса Ксении Пешко выпало настоящее испытание. Валерий Шмат по достоинству оценил ее голос и решил устроить девушке экзамен: «Спойте с этой нотки, а теперь с этой, поднимите тональность, спойте то, что напеваете себе, когда вам радостно». Ксения несколько растерялась от напора именитого артиста, но голос от этого не утратил своего яркого звучания.

Белорусский колорит с восточным шармом

Под пятым номером в кастинге участвовал слушатель института повышения квалификации и переподготовки Даянч Тиркишов, решивший исполнить песню Филиппа Киркорова «Просто подари». Русский язык звучал с акцентом, ведь Даянч родом из Туркмении и, хотя в Беларуси живет 5 лет, но восточные нотки не растерял. При этом признался, что родной фольклор успел забыть. С Валерием Шматом вступал в диалог, объясняя, что может вытянуть, а что ему не по плечу, что сможет спеть, а что не дано. Вопрос Валерия, может ли он читать рэп, прозвучал уже после того, как молодой человек почти покинул сцену.

– Конечно! – уверенно отрапортовал Даянч и продемонстрировал то, на что способен.

– Спасибо, Даянч, вы нам подняли настроение, – попрощался с участником руководитель АРТ-группы, но не тут-то было: через несколько номеров молодой человек снова вышел на сцену. На это раз в дуэте с Анной Давидюк, исполнив искреннее и проникновенное «Сопрано». Дуэт получил немало подсказок на будущее, рекомендаций, как раскрыться как личностям и исполнителям.

Когда на сцену вышла студентка 4 курса факультета естествознания Наталья Заруба, Валерий Шмат еще не знал, что у девушки есть заветное желание – спеть вместе с руководителем АРТ-группы «Беларусы». Ее мечте суждено было исполниться после того, как она зажигательно исполнила песню «Ах, мамочка!». По просьбе жюри девушка пела ее на разные лады. Со сцены ее проводили аплодисментами.

Сделать свой мир богаче

Впрочем, аплодисментов, самых горячих и искренних, заслужили большинство участников отборочного тура. Скажем, первокурсница Юлия Максимович исполнила патриотическую песню «Помните». Свой выбор девушка мотивировала тем, что это произведение цепляет, пробирает до дрожи. Юлия покоряла жюри не только голосом, но и обаянием, харизмой. Участие в кастинге она расценивает как шаг вперед в своей творческой карьере, реальную пробу вокальных сил. И, будучи оптимисткой, мечтает победить.

Третьекурснику Владимиру Довгеру после исполнения песни «Вечная любовь» Валерий Шмат неожиданно предложил спеть хотя бы куплет песни Григория Лепса «Рюмка водки», чем несколько обескуражил парня. Потом последовали иные просьбы музыкального плана, после которых певец и композитор по достоинству оценил голос молодого человека и настоятельно посоветовал ему открыть свой верхний диапазон, который Владимир почему-то спрятал внутри.

Вверх по музыкальным ступеням

Голос первокурсника филологического факультета Ивана Шульги Валерий Шмат назвал уникальным: таким обладает один человек на несколько тысяч, но над ним еще работать и работать. Ивана ждет большое будущее, если он не оставит занятия музыкой и пением. Молодой человек согласился и рассказал, что сейчас поет в народной вокальной студии «Ступени», которая и поможет ему подняться вверх по музыкальным ступеням. Так что нам стоит запомнить это имя.

В ожидании вердикта жюри участники кастинга делились впечатлениями о состоявшемся мероприятии. Студентка 5-го курса факультета иностранных языков Анна Кривецкая отметила, что выступать на сцене ей не впервой, но опыта общения с именитыми композиторами и певцами у нее не было.

– Валерий Шмат и Алеся Кузнецова поделились с нами своими творческими лайфхаками, сделали важные подсказки, как преподносить публике себя и свой голос. Хотелось бы, чтобы «Звездный путь» для меня и других участников отбора стал стартовой площадкой в мир эстрады, – отметила вокалистка, завоевавшая в 2021 году звание «Мисс БрГУ».

В завершении отборочного тура Валерий Шмат и его супруга – директор АРТ-группы «Беларусы» Алеся Кузнецова подчеркнули, что все участники достойны похвалы. Пусть не каждый из них станет вокалистом, но каждый должен состояться, как личность.

Галина СТРОЦКАЯ, 1prof.by