ОбществоПроисшествия

В Брестской области трактор столкнулся с поездом

22.03.2023
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Сегодня около 18.00 часов произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде в районе железнодорожной станции Домачево. Пассажирский поезд «Брест-Влодава » совершил столкновение с трактором «Belarus» в сцепке с навесным оборудованием под управлением жителя Брестского района, 1960 года рождения, который,по предварительной информации, проехал на запрещающий красный сигнал светофора. В результате столкновения трактор опрокинулся.

В ДТП никто не пострадал. Повреждены четыре рельсовые шпалы. Проводится проверка. Железнодорожное движение восстановлено.

По информации КРЕПОСТЬ

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