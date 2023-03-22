В Брестской области трактор столкнулся с поездом

Сегодня около 18.00 часов произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде в районе железнодорожной станции Домачево. Пассажирский поезд «Брест-Влодава » совершил столкновение с трактором «Belarus» в сцепке с навесным оборудованием под управлением жителя Брестского района, 1960 года рождения, который,по предварительной информации, проехал на запрещающий красный сигнал светофора. В результате столкновения трактор опрокинулся.

В ДТП никто не пострадал. Повреждены четыре рельсовые шпалы. Проводится проверка. Железнодорожное движение восстановлено.

По информации КРЕПОСТЬ