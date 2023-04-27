В Брестской области утверждены 102 зоны отдыха на водоемах с правом купания. В Лунинецком районе они еще затоплены

В Брестской области к летнему оздоровительному сезону утверждены 102 зоны массового отдыха на водоемах с правом купания. Об этом сообщили сегодня на заседании областного исполнительного комитета.

На рассмотрение участников заседания был вынесен вопрос подготовки мест массового отдыха населения на воде и объектов к летне-оздоровительному сезону. Отмечено, что в решении этой задачи приоритетным является надлежащее обеспечение безопасности. «Мы отвечаем не только за отдых, а за каждую человеческую жизнь, — подчеркнул председатель облисполкома Юрий Шулейко. — Общие подходы и стандарты оборудования общественных мест для купания, оказания спасательных услуг мы должны обеспечить согласно Директиве №1».

Общее количество мест для купания осталось прежним, хотя относительно районов оно изменилось. Так, дополнительно по одному месту отдыха у водоемов утверждено в Березовском и Малоритском районах. Два новых пляжа появились в пригородной с Брестом деревне Большие Косичи. В то же время в Ивановском, Ляховичском и Дрогичинском районах закрыты четыре пляжа.

«В результате в Ляховичском и Дрогичинском районах организовано лишь по одному месту массового отдыха на водоемах, доступного для всего населения. По одному месту купания организовано также в Жабинковском районе, Барановичах. Аналогичная ситуация в Каменецком районе, что при численности населения в 32 тыс. человек явно недостаточно. При этом в районе имеются три массовых места купания, где запрещено купаться, но в жаркое время эти водоемы массово используются населением», — отметила главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева.

Всего на территории области насчитывается более 60 мест, запрещенных для купания. По данным областной организации ОСВОД, в прошлом году из 24 человек, погибших при купании, 23 утонули именно в таких водоемах. «Нам необходимы, на мой взгляд, кардинальные меры по подготовке этих мест для отдыха людей. Потому что ежегодно больше половины гибнут в необорудованных местах. И там этот отдых происходит массово. По сути, там никакого контроля, кроме милиции, нет», — обратил внимание на проблему прокурор Брестской области Виктор Климов.

По оценкам, в общей массе запрещенных для купания мест 31 — особо притягательно для людей. Они имеют разную ведомственную закрепленность. В этой связи руководителям горрайисполкомов поручено проработать вопрос создания небюджетных ведомственных спасательных постов.

Всего в области в местах массового отдыха на водоемах созданы и функционируют 8 спасательных станций ОСВОД и 31 спасательный пост. «По решениям горрайисполкомов в этом году в местах, разрешенных для купания, предписано создать только 10 ведомственных постов. При этом в 2022 году функционировало 36 ведомственных спасательных постов», — отметил председатель областной организации ОСВОД Виталий Кулинич.

Также областная организация ОСВОД считает целесообразным изменить место расположения ряда постов: с озера Брестское море в Бресте — на водохранилище в поселке Домачево, с озера Жлобинское в Барановичах — на водохранилище Горново в Пинском районе, со Светиловского озера в Барановичах — на озеро Мульное в Ивановском районе.

Как было отмечено, погода уже второй год подряд вносит коррективы в сроки начала подготовки и оценки мест массового отдыха у водоемов. В регионе лишь с 10 апреля появилась возможность начать работы по благоустройству и оснащению пляжей и акваторий в соответствии с правилами охраны жизни людей на водах. А в Столинском, Лунинецком, Дрогичинском, Пинском районах места отдыха у воды все еще затоплены весенним половодьем. С учетом этого купальный сезон на Брестчине предложено определить с 12 мая по 18 сентября.

belta.by

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