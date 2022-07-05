В Брестской области, в том числе и в Лунинецком районе, сняли запрет на посещение лесов — можно идти за черникой

В Брестской области сняли запрет на посещение лесов. Ограничения сохраняются лишь в четырех районах, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Константин Скребец.

«Ситуация из-за зноя была напряженная. К 2 июля практически во всех районах установился четвертый класс пожарной опасности. После дождей он по всей области снизился до первого. Обстановка нормальная, можно идти за черникой», — отметил Константин Скребец. В Столинском, Пинском, Ивановском и Малоритском районах остается ограничение на посещение лесов.

К слову, на прошлой неделе лесная охрана на территории Полесского лесхоза сражалась с трансграничным пожаром, который пришел с Украины. Его ликвидировали. В этом сезоне это был уже третий трансграничный лесной пожар.

В Брестской области в этом году зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади 133 га. За такой же период прошлого года было больше 70 случаев.